Где купить аппликатор Ляпко? Магазин находится в ближайшей доступности у метро Семёновская в городе Москва, полторы минуты пешком от выхода из метро. Адрес магазина: Семеновский переулок, дом 15, здание ОАО ОРГРЭС, на проходной скажите дежурному охраннику, что пришли в офис 104 (магазин медтехники купить аппликатор Ляпко) - Вам подскажут как пройти к нам.
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Хиты продаж
Аппликатор Ляпко
Это изделие из натуральной резины в виде пластины, разнообразных форм, с зафиксированными на ней иглами из, специально подобранных металлов: Fe - железо, Cu - медь, Zn - цинк, Ni - никель, Ag - серебро. Действие Ляпко основано, на поверхностной иглотерапии. Иглы аппликатора расположены на резиновой основе, натуральной медицинской резине и изготовлены из металлов, которые входят в состав игл для иглотерапии — медь, железо, цинк, никель, серебро. Основными металлы - железо и медь, они и составляют основу для игл аппликаторов Ляпко. Часть иглы покрывается другими металлами-цинком, никелем и серебром.Заточка иглы производиться таким образом, что бы кончик иглы был не острый, а закруглялся, что не дает проколоть кожу, то есть не повреждает ее. Следует понимать, что аппликатор Ляпко не является лекарством, это прекрасное средство для снятия симптомов болезни, и снятия боли. Так же аппликатор оказывает массажное воздействие.