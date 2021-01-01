Аппликатор Ляпко

Это изделие из натуральной резины в виде пластины, разнообразных форм, с зафиксированными на ней иглами из, специально подобранных металлов: Fe - железо, Cu - медь, Zn - цинк, Ni - никель, Ag - серебро. Действие Ляпко основано, на поверхностной иглотерапии. Иглы аппликатора расположены на резиновой основе, натуральной медицинской резине и изготовлены из металлов, которые входят в состав игл для иглотерапии — медь, железо, цинк, никель, серебро. Основными металлы - железо и медь, они и составляют основу для игл аппликаторов Ляпко. Часть иглы покрывается другими металлами-цинком, никелем и серебром.Заточка иглы производиться таким образом, что бы кончик иглы был не острый, а закруглялся, что не дает проколоть кожу, то есть не повреждает ее. Следует понимать, что аппликатор Ляпко не является лекарством, это прекрасное средство для снятия симптомов болезни, и снятия боли. Так же аппликатор оказывает массажное воздействие.