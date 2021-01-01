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Где купить аппликатор Ляпко? Магазин  находится в ближайшей доступности у метро Семёновская в городе Москва, полторы минуты пешком от выхода из метро. Адрес магазина: Семеновский переулок, дом 15, здание ОАО ОРГРЭС,  на проходной скажите дежурному охраннику, что пришли в офис 104 (магазин медтехники купить аппликатор Ляпко) - Вам подскажут как пройти к нам.

Мы являемся официальными представителями Компании Арго, на нашем официальном  сайте представлена продукция медико-производственной компании Ляпко. Стельки Ляпко скороход, валики Ляпко, коврики Ляпко и пояса Ляпко.
В магазине можно: купить аппликатор Ляпко( иногда аппликаторы называют массажерами Ляпко),  получить консультации специалиста перед покупкой, посмотреть продукцию Ляпко и подержать образцы в руках.
Также Вы можете оформить заказ на доставку через наш сайт, а цена при самовывозе из магазина( у нас магазин, а не аптека ) будет точно такая же, как и указана на сайте.
Все товарные предложения есть в наличии в достаточном количестве.
Аппликатор Ляпко купленный у нас- гарантия от подделок, весь товар официальный, есть все необходимые сертификаты соответствия.

 

 

 

Хиты продаж

Валик Большой D-61мм, Ш-111мм

Валик Большой D-61мм, Ш-111мм

2 040 руб.

Аппликатор Ляпко коврик большой 6.8 размер 248 мм х 462

Аппликатор Ляпко коврик большой 6.8 размер 248 мм х 462

3 600 руб.

Пояс Спутник

Пояс Спутник

3 800 руб.

Ромашка

Ромашка

3 250 руб.
3 780 руб.

Одинарный 5.8 мм, размер 230х105 мм

Одинарный 5.8 мм, размер 230х105 мм

1 185 руб.

Одинарный 6.2 мм, размер 230х105 мм

Одинарный 6.2 мм, размер 230х105 мм

1 210 руб.

Аппликатор Ляпко Коврик Большой 7,0 мм шаг игл, размер 275х480 мм

Аппликатор Ляпко Коврик Большой 7,0 мм шаг игл, размер 275х480 мм

3 300 руб.
3 948 руб.

Аппликатор Ляпко Ромашка игольчатая-М 5,0

Аппликатор Ляпко Ромашка игольчатая-М 5,0

3 050 руб.

Аппликатор Ляпко

Это изделие из натуральной резины в виде пластины, разнообразных форм, с зафиксированными на ней иглами из, специально подобранных металлов: Fe - железо, Cu - медь, Zn - цинк, Ni - никель, Ag - серебро. Действие Ляпко основано, на поверхностной иглотерапии. Иглы аппликатора расположены на резиновой основе, натуральной медицинской резине и изготовлены из  металлов, которые входят в состав  игл для иглотерапии — медь, железо, цинк, никель, серебро. Основными металлы - железо и медь, они и составляют основу для игл аппликаторов Ляпко. Часть иглы покрывается другими металлами-цинком, никелем и серебром.Заточка иглы производиться таким образом, что бы кончик иглы был не острый, а закруглялся, что не дает проколоть кожу, то есть не повреждает ее. Следует понимать, что аппликатор Ляпко не является лекарством, это прекрасное средство для снятия симптомов болезни, и снятия боли. Так же аппликатор оказывает массажное воздействие. 

Аппликатор Ляпко коврик большой